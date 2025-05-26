Kocaeli İzmit Belediyesi, daha temiz ve yaşanabilir bir kent oluşturma hedefiyle çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, çevre temizliği ve sürdürülebilir kent yaşamı hedefi doğrultusunda çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Salim Dervişoğlu Caddesi’nde bulunan tüm çöp konteynerleri yenilenerek modern ve çevre dostu hale getirildi. Yürütülen çalışmaları İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Vildan Bacıoğlu Taşkan ile Temizlik İşleri Müdürü Sedat Çakır yerinde inceledi.

“TEMİZ BİR İZMİT İÇİN…”

Çevre duyarlılığına dikkat çeken Başkan Yardımcısı Vildan Bacıoğlu Taşkan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, “Bugün Salim Dervişoğlu Caddesi’nde konteynerlerimizi yeniliyoruz. Mevcut durumda bulunan yıpranmış konteynerlerimizi ise bakımdan geçirip yenileyeceğiz. Her şey daha yaşanabilir temiz bir İzmit için” dedi.