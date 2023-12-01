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İzmit Belediyesi, Romanya’da düzenlenen 8. Uluslararası Folklor Müzik Yarışması Festivali’nin onur konuğu oldu.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi IGF Dünya Folklor Birliği ve Romanya Folklor Federasyonu Satu Mare Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 8. Uluslararası Folklor Müzik Yarışması Festivali’nin gala programına onur konuğu olarak katıldı

İzmit Belediyesi, “Rozmarin în colțu’ mesii” - 8. Uluslararası Folklor Müzik Yarışmasında ülkemizi ve şehrimizi temsil etti. 25-26 Kasım tarihlerinde Romanya’nın Satu Mare şehrinde düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından folklor severleri bir araya getiren 8. Uluslararası Folklor Müzik Yarışması Festivalinin onur konuğu olan İzmit Belediyesini temsilen Başkanvekili Çetin Sarıca, Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş ile AB Proje Uzmanı Selen Çiçek Uçar katıldı.

Festivalin ilk gününde Romanya ve Moldova Cumhuriyeti’nden katılan 42 yarışmacı canlı performans sergiledi. İkinci gün ise Medieșu Aurit’teki Kültür Evi’ndeki etkinlikte Moldova, Hırvatistan, İtalya ve Türkiye’den ulusal ve uluslararası sanatçıların performanslarıyla, geleneklere ve popüler müziğe saygı duruşunda bulunulacak bir müzik şöleni yaşandı. İzmit Belediyesi uluslararası festivalde kentimizi ve ülkemizi temsil ederken Türk Halk Müziği Koro Şefi Yasin Koçman türkülerini seslendirdi.