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İzmit Belediyesi öncülüğünde kahveseverleri bir araya getirecek olan 3. Geleneksel Türk Kahvesi Festivali 5 Aralık Salı günü İzmit Belediye Meydanı’nda gerçekleşecekKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi renkli bir festivale daha imza atıyor. 5 Aralık Unesco Dünya Türk Kahvesi günü etkinlikleri kapsamında İzmit Belediye Meydanı’nda 3. Geleneksel Türk Kahvesi Festivali etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Festivale; Esperanto Cafe, Monte Air Cafe, Kings Landing Coffee, Sommario Coffee, Aboul Qahwaa, Rodopi Kahve, Afife Kahve, Disa Kahve ve Kahve Gezegeni firmaları katılacak. Türk Kahvesi Festivali, 5 Aralık Salı günü 12.30 ile 21.30 saatleri arasında gerçekleşecek.

KÖZDE KAHVE İKRAMI

Festivalin 2. etkinliği olan ‘6 Asırlık Hatır: Türk Kahvesi Sergisi’ Akçakoca Mahallesi’nde bulunan Şehr-i İzmit Kafe’nin hamam bölümünde ziyarete açılacak. Sergide eski dönem kahve değirmenleri, kahve dövmek için eski havanlar ve daha birçok eser yer alacak. 6 Aralık Çarşamba günü 18.00’da açılışı gerçekleşecek olan etkinlikte saat 15.00 itibariyle közde kahve ikramı yapılacak. Türk Kahvesi Festivaline bütün vatandaşlar davetli.