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Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele edecek olan A Milli Kadın Basketbol Takımı kadrosunda İzmit Belediyespor Başantrenörü Hasan Fırat Okul ve Ayşe Cora yer aldı.KOCAELİ (İGFA) - A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde mücadele eden 9 Kasım Perşembe günü Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda Slovakya’yı konuk edecek. Maç saat 18.30’da başlayacak.

KENTİMİZİ TEMSİL EDECEKLER

A Milli Kadın Basketbol Takım kadrosuna, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor’dan iki isim dahil oldu. İzmit’in Perilerine bu sene dahil olan Ayşe Cora ile İzmit Belediyesporun Başantrenörü Hasan Fırat Okul, milli takım bünyesinde kentimizi temsil edecekler. Millilerimiz gruptaki ikinci maçında ise 12 Kasım Pazar günü deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.