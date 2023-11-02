Bunlar da ilginizi çekebilir

9 öğrenci 3-4-5 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak olan ulusal gelişim ligi final müsabakalarında mücadele edecek.

Yardımseverlik Koşuları 2,7 milyon TL’yi aşan rekor bağışa ulaştı

Yardımseverlik Koşuları 2,7 milyon TL’yi aşan rekor bağışa ulaştı

İzmit Belediyespor Kulübü Yüzme Takımının minik yüzücüleri, Türkiye Yüzme Federasyonunun düzenlediği yüzme yarışlarında başarı elde ederek İstanbul’da yapılacak olan Ulusal Gelişim Ligi Final müsabakalarına katılmaya hak kazandı KOCAELİ (İGFA) - Başarılı çalışmalarına devam eden İzmit Belediyespor Kulübü Yüzme takımı, Türkiye Yüzme Federasyonunun düzenlediği yüzme yarışlarına katılarak oldukça iyi sonuçlar elde etti.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.