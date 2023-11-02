İzmit Belediyespor Kulübü Yüzme Takımının minik yüzücüleri, Türkiye Yüzme Federasyonunun düzenlediği yüzme yarışlarında başarı elde ederek İstanbul’da yapılacak olan Ulusal Gelişim Ligi Final müsabakalarına katılmaya hak kazandıKOCAELİ (İGFA) - Başarılı çalışmalarına devam eden İzmit Belediyespor Kulübü Yüzme takımı, Türkiye Yüzme Federasyonunun düzenlediği yüzme yarışlarına katılarak oldukça iyi sonuçlar elde etti.

Yardımseverlik Koşuları 2,7 milyon TL’yi aşan rekor bağışa ulaştı Yardımseverlik Koşuları 2,7 milyon TL’yi aşan rekor bağışa ulaştı

9 öğrenci 3-4-5 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak olan ulusal gelişim ligi final müsabakalarında mücadele edecek.