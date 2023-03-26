İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi depremden etkilenen çocukların yaralarını sarmak adına düzenlediği ‘Çocuklar Gülsün’ etkinliği Akarca Mahallesi Flamingo Sokak’ta bulunan Nazım Hikmet Parkı’nda gerçekleştirildi.

Müzik, dans, yüz boyama ve sulu boya gibi birbirinden farklı etkinliklerin yapıldığı programda çocuklar doyasıya eğlendi. Palyaçonun da bulunduğu etkinlikte ayrıca Yahya Kaptan Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Levent Altuntaş ile Ulaş İskenderoğlu ve Caner Aracı’dan oluşan müzik topluluğu çocuklar için çaldı.

İzmit Belediyesi, İzmit Kent Konseyi gençlik meclisi ve İzmit Kent Konseyi Kadın meclisi işbirliği ile düzenlenen ‘Çocuklar Gülsün’ programına, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, ÇYDD Kocaeli Şube Başkanı Meral Dönmez, İzmit Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ezgi Çalışkan, İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkan Vekili Özlem Durmuş Şenyüz, İzmit Kent Konseyi Emekli Meclis Başkan Vekili Ümit Dinç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“TEK AMACIMIZ YÜZLERİ GÜLDÜRMEK”

Programda konuşan İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketi sonrasında Kocaeli'ne gelen çocuklarla buluşmak istediklerini belirterek, "Tek amacımız sizlerle beraber mutlu olmaya çalışmak, çocukların gülen yüzünü görmek, çocukları mutlu etmek. Çocukların ve gençlerin yüzünü güldürebilmek için İzmit Belediyesi işbirliği ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu güzel programın devamını ilerleyen günlerde çeşitli mahallelerimizde de sürdüreceğiz” diye konuştu.