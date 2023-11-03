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‘Cumhuriyetin 100. Yılında İzmit’ Foto-Video Maraton yarışmasında başvurular devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ve Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği (KBFT) ortaklığında Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılı sebebiyle düzenlenen “Cumhuriyetin 100. Yılında İzmit” Foto-Video Maraton yarışması başvuruları devam ediyor. Yarışma İzmit sınırları içerisinde gerçekleşecek olan Cumhuriyetin 100’üncü yılı kutlama faaliyetlerini içerecek.

Cumhuriyet’in 100’üncü yıl kutlamalarında sanatsal bir bakış açısı ile çekilen fotoğraf ve videoların gelecek kuşaklara, basılı ve dijital ortamlarda kalıcı olarak aktarılması açısından önem arz ediyor. 26 Ekim Perşembe günü saat 08.00 ile 29 Ekim Pazar günü saat 24.00 arasında gerçekleşen Foto-Video Maratonu’nun son başvuru tarihi ise 5 Kasım Pazar günü olarak belirlendi. Sonuçlar 8 Kasım açıklanacak. Ödül töreni ise 19 Kasım tarihinde gerçekleştirilecektir.

Yarışma jürisinde, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, KBFT Başkanı Ali Fuat Altın, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Oylum Tunçelli, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde görev yapan Doç. Dr. Şeniz Kabadayı, KBFT Üyesi – AFIAP Ahmet Remzi Tülüce, KBFT Üyesi, Doç. Dr. H. Gökhan Oruçoğlu, KOÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Üyesi E. Begüm Savçın görev alacak. Yarışmaya katılanlar https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAieEBzfPVasdgK-octKrAge9cj4SZFmTrEZcJWMJTO8BlWg/viewform?pli=1 adresinden başvuru formuna ulaşabilirler.