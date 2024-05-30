İşsizliği azaltma hedefiyle çalışan İzmit Belediyesi İstihdam Birimi, işverenler ile iş arayanlar arasında köprü kurarak yüzlerce kişiye iş imkânı sağlıyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki ‘İstihdam Birimi’ işsizliğe çözüm üretmek adına çalışmalarına devam ediyor. İstihdam Birimi bir köprü görevi yaparak iş arayan vatandaşların kendilerini daha iyi ifade etmelerine ve işverenlerin beklentilerini karşılamalarına yardımcı oluyor. Bu sayede, işverenlerin personel arayışı çok daha hızlı bir şekilde çözülüyor ve işsiz vatandaşlar için yeni fırsatlar doğuyor. Ayrıca CV hazırlama ve mülakat süreçleri gibi konularda detaylı bilgilendirme yaparak iş arayanların iş bulma sürecini kolaylaştırıyor.

İŞSİZLİĞİN AZALTILMASI HEDEFLENİYOR

İzmit Belediyesinin bu hizmeti, işsizliğin azaltılması ve vatandaşların ekonomik olarak güçlenmesi açısından büyük önem taşıyor. İstihdam Birimi’nin başarılı çalışmaları ile vatandaşlar iş bulma süreçlerinde yalnız olmadıklarını hissediyorlar. İstihdam Birimi’nden yararlanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını kariyer.izmit.bel.tr adresi üzerinden yapabiliyorlar. Ayrıca, Belsa İş Merkezi’nin 2. katında bulunan İstihdam Birimi ofisine de şahsen başvuru yapılabiliyor.