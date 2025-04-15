İzmit Belediyesi ile Herkes İçin Spor Federasyonu Kocaeli İl Temsilciliği işbirliğinde hayata geçirilen 1. Kademe Yoga Yardımcı Antrenörlük Sertifika Programı için kayıt süreci başladı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa, Spor İşleri Müdürlüğü Organizasyon Birimi Sorumlusu Necati Akkuzu ve birim personeli Erdem Çakır, Herkes İçin Spor Federasyonu Kocaeli İl Temsilcisi Mustafa Kürkan’ı ziyaret ederek 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilecek projeleri değerlendirmişti.

Görüşmeler sonucunda, federasyonun yetki alanında bulunan branşlarda Kocaeli’de antrenörlük seminerlerinin düzenlenmesi konusunda mutabakata varılmıştı.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün girişimleriyle düzenlenecek olan 1. Kademe Yoga Yardımcı Antrenörlük Sertifika Programına başvurular, E-Devlet üzerinden “Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Bilgi Sistemi” aracılığıyla yapılacak.

Yoga ve wellness alanında uzmanlaşmak isteyenler için önemli bir fırsat sunan kurs, 28 Nisan - 2 Mayıs 2025 tarihleri arasında Kocaeli’de gerçekleştirilecek. Programın içerik detayları ve katılım şartları Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından belirlenmiş olup, spor alanında kariyer yapmak isteyen vatandaşlar için önemli bir gelişim fırsatı sunulmakta.

Başvuru adresi: https://www.turkiye.gov.tr/gsb-spor-bilgi-sistemi