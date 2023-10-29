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Program söylenen marşlar ile son buldu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda İzmit Belediye Kent Orkestrası da kulakların pasını sildi.

100’üncü yıla özel düzenlenen programlar kapsamında İzmit Belediye Meydanı’nda Türk Valsleri Konseri ve Sahne İzmit’in vals gösterisi gerçekleşti.

İzmit Belediyesi'nin Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılına özel gerçekleştirdiği vals gösterisi vatandaşların büyük beğenisini topladı KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılını görkemli bir şekilde kentin dört bir yanında kutlamaya devam ediyor.

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