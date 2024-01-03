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İleri yaş, romatolojik hastalıklar, kalça çıkığı, kırığı ve enfeksiyonları kalça kireçlenmesine neden olabiliyor. Kalça kireçlenmesi sonucunda da bu bölgedeki kemik dokular birbirine sürtüyor ve ağrı, hareket kısıtlılığı, kısalık, topallama gibi tablolar ortaya çıkabiliyor. Kalça kireçlenmesi ya da başka nedenlerden kaynaklı kıkırdak hasarları total kalça protez cerrahisi ile tedavi edilebiliyor. Türkiye’nin Ortopedi ve Travmatoloji konusunda deneyimli uzmanları, başkanlığını Prof. Dr. Olcay Güler’in yaptığı Memorial Sağlık Grubu’nun “8. Ortopedi Günleri” etkinliğinde bir araya gelerek A’dan Z’ye total kalça protezi konusunda önemli paylaşımlarda bulundu.

Memorial Şişli Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü uzmanlarından Prof. Dr. Mahir Mahiroğulları, Prof. Dr. Olcay Güler ve Op. Dr. Mehmet Halis Çerçi total kalça protezinin avantajları hakkında şu bilgileri verdi.

Düzenli ve kontrollü egzersizle kalça ekleminizi koruyabilirsiniz

Kalça kireçlenmesi genellikle 50-60 yaş sonrası ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Ancak tam veya yarı kalça çıkığı, çocukluk çağında geçirilen kalça hastalıkları, kortizon kullanımına bağlı femur başı(topuz) kemiği çürümesi, kalça sıkışma hastalığı, romatolojik hastalıklar, kalça kırığı veya enfeksiyonuna maruz kalan kişilerde kalça kireçlenmesi daha erken yaşlarda ortaya çıkabilir. Tüm bu sebeplerin yanında riskli, ağır ve darbeye açık spor yapan kilolu kişilerde de kalça kireçlenmesi riski yüksektir. Fazla yüklenme eklemlerde kıkırdak doku aşınmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle kalça eklemini korumak için vücut ağırlığının mutlaka kontrol altında tutulması gerekir. Kalça çevresi kaslarının güçlü olması kalça eklemini koruyan önemli faktörlerdendir. Düzenli ve kontrollü egzersiz yapmak kalça eklemi kıkırdak dokusunu korumaktadır. Romatizmal hastalıkları olan hastaların doktorlarının önerdiği ilaçları düzenli kullanması oldukça önemlidir.

Ayak tırnaklarınızı kesememeniz kalça kireçlenmesinin belirtisi olabilir

Kalça kireçlenmesinin en önemli belirtisi ağrıdır. Erken dönemlerde aşınma az olduğu için hastalarında ağrı çok belirgin olmaz. Ancak kalça kireçlenmesi ilerledikçe kasık bölgesinden başlayan ağrı, dize doğru yayılır. Bazı hastalar sadece diz ağrısı hissedebilirler. Bu ağrı yürürken belirgin olmaktadır. Kalça kireçlenmesi daha ileri evreye geldiği zaman ağrı hem yürürken hem de yatarken olur. Ağrı oturup kalkarken, merdiven inip-çıkarken daha da belirginleşir. Bacakta kısalığa neden olan kalça kireçlenmesi hastanın aksamasına neden olur. Kalça kireçlenmesinin diğer belirtileri ise kalça ekleminde sürtme hissi, ses gelmesi, bacak bacak üstüne atamama, çorap giyememe ve ayak parmak tırnaklarını kesememedir.

Kişiye özel total kalça protezi hasta konforunu artırıyor

Kalça kireçlenmesinin başlangıç döneminde hastanın şikayetlerini azaltmak ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak için ilaç veya fizik tedavi uygulandığını belirten Prof. Dr. Olcay Güler tedavi yöntemlerini şu şekilde aktardı: “Kıkırdak dokuyu desteklemek için kök hücre, PRP, hyaluronik asit ve sitokin enjeksiyonları uygulanabilmektedir. Ancak kalça kireçlenmesi ilerlediğinde ve diğer tedaviler başarısız olduğunda tek çare total kalça protezi cerrahisidir. Total kalça protezi kalça ekleminde ileri derecede kireçlenme olan hastaların kalça ekleminin implantlar ile değiştirilmesi yani yenilenmesi ameliyatıdır. Total kalça protezi, kalça eklemini oluşturan femur başı(topuz) kısım ile asetabulum dediğimiz yuvanın özel implantlarla değiştirilmesidir. Kalça protezi 4 farklı implanttan oluşmaktadır. Femur başı kesilerek kemik içine femoral metal implant ve üzerine yuvarlak seramik baş uygulanmaktadır. Asetabulum dediğimiz yuva kısmının içine metal yuva ve yuva içine de seramik veya polietilen kılıf uygulanır. Kalça protezi kemikler arası teması kestiği için ağrı ve hareket kısıtlılığı ortadan kalkabilmektedir. Total kalça protez cerrahisinde günümüzde hastaya özel robotik kol yardımlı cerrahiyi tercih edebiliyoruz. Total kalça protez cerrahisinde başarının en önemli faktörü, hastanın anatomisine en uygun protezin yapılmasıdır. Her hastanın anatomisi ve kemik yapısı farklı olduğu için, her hastaya aynı protez cerrahisinin uygulanması sorunlara yol açabilmektedir. Amacımız hatasız ve hastaya özel tedavi yapmaktır. Robotik kol yardımlı sistemle hastanın ameliyat öncesi görüntüleme tetkikleri ile hastaya protez cerrahisini özel planlamaktayız. Bu özel cerrahi sayesinde hasta günlük hayatına daha çabuk dönebilmektedir. Ayrıca kalça protez çıkık riski çok azalmakta ve bacak boyu sorunsuz eşitlenebilmektedir. Hastalar ameliyat sonrası bir ayda bisiklet kullanmaya ve yüzmeye başlayabilmektedir. Özellikle doğuştan kalça çıkığı olan hastalarda, daha önce kırık geçirmiş hastalarda ve kemik eğriliği olan hastalarda makoplasty robotik kol sistem ile başarılı total kalça protez cerrahisi yapmak mümkündür.

Hasta, gece ağrılarından da kurtularak normal hayata dönebiliyor

Total kalça protezi sonrası hastanın kalça ağrısı şikayetinin ortadan kalktığını söyleyen Prof. Dr. Mahir Mahiroğulları, “Hastanın ağrısı ortadan kalktığı için yürüme mesafesi artarak günlük hayata dönüşleri sorunsuz olmaktadır. Ayrıca hastalar sorunsuz merdiven inip-çıkabilmekte ve aksamaları ortadan kalkabilmektedir. Hastalar gece ağrılarından da kurtularak sosyal yaşam konforuna kavuşabiliyor” dedi.

Ameliyat öncesi hazırlık hastaya kolaylık sağlıyor

Total kalça protezinin bir majör cerrahi girişimi olduğunu söyleyen Op. Dr. Mehmet Halis Çerçi, “Türkiye ve dünyada insanların ortalama yaşam süresi her geçen gün artmaktadır. Bunun yanında yaşlı nüfusun günlük aktivite beklentileri de yükselmektedir. Bütün bunlar her geçen gün yaşlı nüfusa uygulanan total kalça protezi ameliyatı sayısını artırmaktadır. Yaşlı nüfus ve majör cerrahi girişim kavramlarının bir araya gelmesi ameliyat öncesi hazırlığın önemini çok daha fazla artırmaktadır” diye konuştu.