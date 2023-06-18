Karabağlar Belediyesi tarafından çocuklar ve gençlerin yaz aylarını en iyi biçimde değerlendirmesi amacıyla düzenlenen Yaz Spor Okulları, 19 Haziran Pazartesi başlıyor.İZMİR (İGFA) - İlçede yer alan 15 spor merkezinde 12 branşta başlayacak olan spor okullarında Futbol, Basketbol, Voleybol, Tenis, Taekwondo, Karate kursları 07-15 yaş aralığı, Bocce, Güreş, Halk Oyunları 10-15 yaş aralığı, Jimnastik kursları da 05-09 yaş aralığında gerçekleştirileccek. Aerobik, Zumba ve Tenis ise yetişkinlere yönelik düzenlenecek.

Kurslara kayıt yaptırmak isteyenler spor merkezlerine başvurabilecek. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler de Spor İşleri Müdürlüğü'nün 414 79 01 ve 414 78 18 numaralı telefonlarını arayabilecek.

Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi tamamlanıyor

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, ilçedeki her yaştan vatandaşı sporla buluşturmayı amaçladıklarını belirterek, bu kapsamda düzenlenen yaz kurslarının yoğun ilgi gördüğünü hatırlattı. İzmir'in en büyük spor komplekslerinden biri olacak Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nin yapımının hızla sürdüğünü hatırlatan Başkan Selvitopu, “Betonarme işleri bitti ve şu anda tribün çatısı gibi çelik sistemin montajı yapılıyor. Hedefimiz Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünü kutlayacağımız 29 Ekim'e kadar büyük bölümünü, yıl sonuna kadar da tamamını hizmete sokmak. Merkezimiz Karabağlar'a ve İzmir'e değer katacak” dedi.

Hangi kurs nerede?

İhsan Alyanak Spor Salonu (Vatan Mah.) :

Basketbol,Voleybol,Jimnastik, Karate, Aerobik, Zumba

Şehit Pilot Gürcan Ulucan Spor Tesisi (Esentepe-Mimkent) : Taekwondo,Bocce ,Aerobik, Zumba

Uğur Mumcu Spor Merkezi (Bahçelievler-Hatay) :

Taekwondo, Cimnastik, Halk Oyunları, Aeorobik, Zumba Bozyaka Spor Merkezi(Bozyaka) :

Güreş, Aerobik

Devrim Mahallesi Spor Merkezi (Devrim Mahallesi) :

Taekwondo, Cimnastik, Aerobik, Zumba

Karabağlar Spor Merkezi (Karabağlar,Yunus Emre) : Taekwondo, Jimnastik, Halk Oyunları, Aerobik

Basın Sitesi Tenis Kortu (Basın Sitesi Mahallesi) : Tenis FUTBOL KURSLARI

Doğan Emültay Futbol Halı Saha (Yeşilyurt,Üzümcü),

Sevgi Mah. Futbol Halı Saha ,

Çanakkale 57 Alay Futbol Halı Saha (Kibar Mah.),

Bozyaka Mah.Futbol Halı Saha ,

Yunus Emre Mah. Futbol Halı Saha,

Yurtoğlu Mah.Futbol Halı Saha ,

Yaşar Kemal Mah. Futbol Halı Saha

Limontepe Mah.Halı Saha