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Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle ÖTV miktarı ve KDV oranı ile daha da yükselen doğalgaz fiyatlarından sonra asgari ücreti için, emekli için ve fakir fukara için kombileri yakmak hayal oldu. Soba yakarız diyen birçok kişinin ise ne odun ne de kömür alabilecek gücü kalmamıştır diyen Karakoz; “2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildiği günden bugüne kış aylarının en temel gider kalemlerinden olan doğalgaz, odun, kömür ve soba fiyatlarının her birinde artışlar yaşandı. Vatandaşlarımız henüz kar yağmadan artan fiyatlar karşısında karakışı yaşar oldu” vurusunu yaptı.



Yeni hükümet sistemi doğalgaz fiyatlarını yüzde 223 artırdı

CHP’li Karakoz; “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildiği 2018 yılında 1 m3 doğalgaza 1 lira 45 kuruş ödeyen vatandaşımız şayet başka zam gelmezse bu yıl 4 lira 63 kuruş ödeyecek. Artış yüzde 223 oldu. Anlaşılan o ki doğalgaz doğal olmaktan çıktı ve artık lüksgaz oldu” ifadelerini kullandı.



Odun yüzde 681, kömür yüzde 844 ve soba fiyatları yüzde 622 arttı

Fahiş doğalgaz fiyatları karşısında çaresiz kalan vatandaşların soba kurmak istediklerini ifade eden Karakoz; “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildiğinde 1 ton odun ortalama 550 liraydı bugün yüzde 681 artışla 4 bin 300 lira oldu. Aynı şekilde 900 lira olan 1 ton kömür, yüzde 844’lük artışla bugün 8 bin 550 lira oldu. Ev tipi kovalı kömür sobası 2018 yılında ortalama 450 liraydı bugün yüzde 622 artarak 3 bin 250 lira olmuş durumdadır. En düşük emekli maaşı, asgari ücret ve bu kalemlerin fiyatları ortadayken vatandaş ne kombi yakabilir ne de soba kurabilir. Yapacağı tek iş battaniye altında ısınmaya çalışmak olacaktır” değerlendirmesini yaptı.



CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz; “vatandaş ne yapacak, kombisini nasıl çalıştıracak, nasıl odun, kömür alacak? Vatandaşların mağduriyetinden ve yoksulluğundan faydalanıp meydanlarda hamasi sözler söyleyerek doğalgaz bulduk diyenler ve bu ucube hükümet sistemini ülkemizin başına örenler biraz olsun vicdan sahibiyseler bu soruların cevabını verirler” açıklamasını yaptı.

