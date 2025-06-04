Atıcılık Skeet Türkiye Şampiyonası, Karatay Belediyespor Kulübü sporcularının damga vurduğu tarihi bir başarıya sahne oldu.KONYA (İGFA) - Konya’da 30 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada Büyük erkekler kategorisinde tüm madalyaları toplayarak bir ilke imza atan Karataylı sporcular, takım halinde de Türkiye Şampiyonu oldu. Bu başarıyla birlikte Karataylı sporcular, TOHM, Olimpik Havuz ve Milli Takım puanlarını da önemli ölçüde artırdı.

KARATAYLI SPORCULARDAN ULUSLARARASI GURUR

Karatay Belediyespor’un milli formayla uluslararası arenada yer alacak sporcuları, Konya’ya büyük bir gurur yaşattı.

Şampiyonada; Büyük Erkekler Kategorisi’nde Ahmet Baran Türkiye Şampiyonu olurken, Salih Oday Türkiye ikincisi, Salahi Zaimoğlu Türkiye üçüncüsü, Cemre Bumin Türkiye beşincisi ve Kemal Madencioğlu ise Türkiye yedincisi oldu.

Genç Erkekler Kategorisi’nde Muhittin Can Önür Türkiye beşinciliğini elde etti.

Büyük Erkekler Takımı ise Karatay Belediyespor çatısı altında takım halinde Türkiye Şampiyonu olarak önemli bir başarıya daha imza attı.

KILCA: GENÇLERİMİZLE GURUR DUYUYORUM

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, tarihi bir başarıya imza atan Karatay Belediyesporlu sporcuları tebrik etti.

Türkiye Şampiyonu olan Karataylı sporcuların gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Başkan Kılca, başarıda emeği geçen sporcuları ve antrenörleri kutladı. Başkan Kılca açıklamasında şu ifadeleri kullandı; “Sporcularımız, azim ve kararlılıklarıyla Karatay’ımızı bir kez daha Türkiye’nin gururu yaptı. Büyük erkekler kategorisinde elde edilen tarihi başarı, Karatay’ın spora verdiği önemin ve doğru yatırımların açık bir göstergesidir. Gençlerimizin hem bireysel hem de takım olarak sergilediği üstün performansla TOHM ve Milli Takım yolunda ilerlemeleri bizleri ayrıca sevindirdi. İnşallah bu başarıyı uluslararası arenada da sürdürecek ve ay-yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandıracaklar. Hepsine yürekten teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”

Kaynak: İGF