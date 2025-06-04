Edirne’de düzenlenen İl Karate Şampiyonası’na Keşan'ı temsilen katılan Önder Can Spor Kulübü sporcuları toplam 5 altın, 4 gümüş ve 7 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Turnuvaya kata ve kumite branşlarında katılan sporcular, teknik yeterlilikleri, sportmen duruşları ve centilmence mücadeleleriyle dikkat çekti. İl genelindeki kulüplerin katıldığı organizasyonda Keşan Karatecileri, yıl boyunca süren disiplinli çalışmalarının karşılığını kürsüde almayı başardı.

Antrenörleri, aileleri ve kulüp yönetimini gururlandıran bu başarı, sporcuların azim, disiplin ve takım ruhuyla neler başarabileceğinin bir göstergesi oldu. Önder Can Spor Kulübü yönetiminin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu başarı yalnızca madalyaların değil; disiplinin, emeğin ve inancın ürünüdür. Her bir sporcumuzu gösterdiği mücadele, centilmenlik ve kararlılık için yürekten kutluyoruz.”