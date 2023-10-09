Kısırlaştırma, aşılama ve diğer rutin faaliyetlerin dışında gerçekleştirilen etkinlikler sayesinde vatandaşlar bilinçlendirilirken, toplumsal duyarlılık artıyor.

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarımızı sürdürürken Karşıyakalı yurttaşlarımızın da bu konuda bilinçli olmasını önemsiyoruz. Düzenlediğimiz seminer, söyleşi ve çeşitli etkinliklerle bilgilerimizi tazeliyor, yanlışlarımızı düzeltiyoruz” dedi.

Karşıyaka Belediyesi, ‘İnsanlaştırılan Köpeklerdeki Davranış Bozuklukları’ isimli bir eğitim gerçekleştirdi. Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitime Çarşı Kültür Merkezi ev sahipliği yaptı. Köpek rehabilitasyon uzmanı Çağdaş Sincer’in konuşmacı olarak yer aldığı eğitimde; köpeklerle doğru iletişim, sosyalizasyonun önemi, mutlu ve mutsuz köpekler, erken eğitimin önemi, sokak köpeklerini tanıyalım ve ömür boyu eğitimin önemi başlıklarında detaylı bilgiler verildi.

AİLE ODAKLI EĞİTİM MODELİ

Köpeklerin psikolojisini düzeltmek için aile odaklı bir eğitim modeli geliştiren Çağdaş Sincer, ailelerin farkında olmadan yaptığı hatalar yüzünden köpeklerin ‘insanlaştığını’ ve bu nedenle davranış bozuklukları geliştirdiğini söyledi. Sincer, “Temelde yapılan en büyük yanlış, bir köpeğe insanmış gibi davranılmasıdır. Bir süre sonra insanlaşan köpek evde de insan gibi yaşamaya ve kendini insan olarak görmeye başlar. Köpekte yalnız kalma korkusu, kişiye göre havlama, sahibine ya da çevredeki köpeklere saldırma gibi pek çok olumsuz davranışa ve travmaya sebep olur. Yani sahibinin yanlış tutumu, köpeğin ruh sağlığını bozar. Bu da köpek sahiplerini yorar çünkü karşılarında insan varmış gibi sorun yaşamaya başlar” dedi.Sincer, öncelikle ailelerin kendi yaşam koşullarına uygun köpekleri tanıması ve buna göre sahiplenmesi gerektiğini vurgularken, bir köpeğin köpeklerle sosyalleşmesinin önemine de dikkat çekti.

“KARARI İNSAN VERMELİ”

Sincer, uyguladığı eğitimi ve yapılması gerekenleri şöyle anlattı: “Danışanlarıma söylediğim en önemli şey şu; köpeğinizi insanlaştırmayın. Bebek gibi sürekli kucağınızda taşımayın. Temasla sevmek, onaylamak demektir. Onaylandığı anda köpeğin davranışlarında değişkenlik başlar. Tensel teması yaşadıkça bu teması kurmayan insanların zararlı olduğunu da düşünür. Basit bir kuralımız var; köpek ne isterse yap ama zamanın kararını ona bırakma. Yani kendini sevdirmek istediğinde sevme çünkü istediği zaman kendini sevdirebilen köpek ısırmanın ya da başka bir şeyin kararını da kendi vermek isteyecektir. Köpek karar veremez, karar verme olgusu insana aittir. Ayrıca köpek, köpek ile oynamalı; arkadaşı insan değil köpek olmalı. Aksi halde köpeklerde şizofreni başlıyor.”

“ÇABALAMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirecek çalışmalar yapmak kadar toplumun bu konuda bilinçlendirilmesinin de çok önemli olduğunu vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarımızı sürdürürken Karşıyakalı yurttaşlarımızın da bu konuda bilinçli olmasını önemsiyoruz. Düzenlediğimiz seminer, söyleşi ve çeşitli etkinliklerle bilgilerimizi tazeliyor, doğru bildiğimiz yanlışları düzeltiyoruz. Vatandaşlarımız doğru iletişim, beslenme ve bakım tekniklerinin anlatıldığı bu seminerde edindikleri bilgileri yaşamlarında uygulayarak can dostlarımız için iyi bir yaşam inşa etme çabamıza ortak olacak. Hep birlikte Karşıyaka’mızda yaşayan her canlı için çalışmaya, çabalamaya devam edeceğiz” dedi.