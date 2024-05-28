Türkiye Hentbol Federasyonu (THF); 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nin ardından yönetim değişikliği yaşayan Kastamonu ve Konyaaltı belediyelerinin kadın hentbol takımlarına yönelik olumsuz gelişmeler nedeniyle bir açıklama yaptı.ANKARA (İGFA) - Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), Kastamonu ve Konyaaltı belediyelerinin kadın hentbol takımlarına yönelik olumsuz gelişmeler nedeniyle açıklama yaptı.

Açıklamada; Türkiye’ye ülke tarihinde hentbolda ilk kez Avrupa Şampiyonluğu getiren Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü ve Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez ülkemizi temsil edip, Avrupa ikinciliği getirerek uluslararası alanda büyük başarılar kazandıran Kastamonu Belediyesi Spor Kulübü hentbol takımlarının, kız çocuklarına rol model olarak kadın hentbolcu sayısının artmasını katkı vermeye devam etmesi gerektiği belirtildi.

Kastamonu ve Konyaaltı Belediye Başkanlarını, kararlarını gözden geçirmeye ve kadın hentboluna verdikleri desteğe devam etmeye çağıran açıklama şöyle:

Türkiye’de hentbolun gelişimine en büyük katkıyı belediyelerimiz vermektedir. Hentbol Kadın ve Erkek Süper Ligleri'nde yer alan 22 takımın 17’sini belediyelerin desteklediği takımlar oluşturmaktadır. Belediyelerin desteği ile faaliyetlerini sürdüren kadın hentbol takımlarımızdan Kastamonu Belediyesi Spor Kulübü ve Antalya Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü, son dönemde uluslararası alanda büyük başarılar elde etmiştir.

Ancak, 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından bu iki kulübümüzde kadın hentbolu adına büyük bir kriz yaşanmaktadır. Büyük bir borç yükü devraldıklarını açıklayan Kastamonu ve Konyaaltı Belediye Başkanları, ilk tasarruf kalemi olarak kadın hentbol takımlarını görmüştür. Yıllardır büyük emeklerle var olmaya çalışan, kısıtlı kaynaklarla uluslararası başarılar elde eden, milli takıma çok sayıda sporcu veren iki başarılı takım, belediye başkanlarının tasarrufuyla kapatılmaya çalışılmaktadır.

Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü 2023 yılında, ülkemiz hentbol tarihinin en büyük başarısına imza atarak Avrupa Şampiyonu olmuştur. Kastamonu Belediyesi Spor Kulübü, 2016 yılında Kadınlar Avrupa Kupası’nda ikinci olmuştur. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden ilk kadın hentbol takımıdır.

Bu iki kulübümüz kazandıkları büyük başarılarla, ülkemizin uluslararası arenadaki imajına çok değerli katkılarda bulunurken, Türkiye’de kadınların hentbol branşına ilgisinin artmasını sağlamışlardır. Kastamonu ve Antalya kentlerinin milli gururu olan takımlarımız; toplumsal cinsiyet rolleri nedeni ile sporda fırsat eşitliğinden yararlanamayan kız çocuklarına rol model olmuşlar, ailelerin ülke çapında kız çocuklarını hentbol oynamaya teşvik etmesinde önemli rol oynamışlardır.

THF’nin kadın hentbolcu, hakem ve gözlemci sayısını artırmaya yönelik olarak geçtiğimiz üç yılda yaptığı çalışmalarda, iki kulübümüzün kadın hentboluna verdiği desteğin payı büyüktür. Türkiye’de 2021-2024 arasında kadın hentbolcu oranı yaklaşık 3 kat artmış, erkek ve kadın sporcu sayıları neredeyse eşitlenmiştir. Kadın hakemlerimiz, dünyanın en önemli organizasyonlarında final maçlarını yönetmektedir.

Bilindiği üzere, sporda kadınlara ve kız çocuklarına eşit fırsatlar verildiğinde hem büyük başarılar kazanılmakta, hem de özgüveni yüksek, fiziken ve ruhen sağlıklı nesillerin yetişmesi sağlanmaktadır. Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Atatürk “Her çeşit spor faaliyetlerini, Türk gençliğinin milli terbiyesinin ana unsurlarından saymak lâzımdır” demiş, sporu medeniyetin bir göstergesi olarak görmüştür. Çağdaş bir toplumun gereği olarak sporun tüm vatandaşlarca yapılır hale gelmesi için, kadınların aktif olarak sporun içinde yer almasını sağlamak her kurumun olduğu gibi, belediyelerimizin de en önemli görevlerinden biridir.

Hentbol olimpik ve başta Avrupa ülkeleri olmak üzere son derece popüler, milyonlarca insanı tribünlere çeken, sponsorların yoğun ilgi gösterdiği bir branştır. Her konuda olduğu gibi sporda da sürdürülebilirlik çok önemlidir. Verilen emeklerin, kazanılan başarıların, hentbolun söz konusu kentlere ve kadınların spora katılımına yaptığı katkının göz ardı edilerek hentbol kulüplerinin faaliyetlerine son verilmesi, telafi edilemeyecek zararlara yol açacaktır. Oluşan durumdan kimse kazançlı çıkmayacak; kadın sporu kaybedecek, hentbol kaybedecek, belediyeler kaybedecek, ülke kaybedecektir.

Türkiye hentbol ekosisteminin tüm paydaşlarını temsil eden THF olarak, Kastamonu ve Konyaaltı belediye başkanlarını kararlarını yeniden gözden geçirmeye davet ediyoruz. Başkanlarımızla yaptığımız görüşmelerde altını çizdiğimiz üzere “Kadın sporunun gelişimi ve güzide kulüplerimizin yaşaması için her türlü desteğe hazırız”.

Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak ettiğimiz, ikinci yüzyılımıza sporda da yeni bir vizyonla girdiğimiz bu dönemde, kadın sporuna yapılacak her yatırım, ülkemizin aydınlık geleceğine yapılacak yatırım olacaktır.