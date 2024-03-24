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Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu’nun podyum mücadelesi vereceği superpole yarışı Türkiye saati ile saat 13:00’te, hafta sonunun ikinci yarışı ise saat 16:00’da Red Bull TV ekranlarından canlı yayınlanacak.

İspanya Katalonya hafta sonunda superpole ve ikinci yarış 24 Mart Pazar (BUGÜN) koşulacak.

Heyecanın bir an bile dinmediği yarış boyunca ilk 3 sırada kalmayı başaran Razgatlıoğlu, son turda tekrar liderliği ele geçirerek yarışı birinci sırada tamamlamayı başardı.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) 2. durağının ilk yarışını ilk sırada tamamladı. Toprak Razgatlıoğlu, yarışın ilk 10 turunda tempo yükselterek son turda öne geçip, yarışı kazanan isim oldu. İSTANBUL (İGFA) - Katalonya’da gerçekleşen yarışa ilk sıradan başlayan Rokit BMW takımı pilotu Toprak Razgatlıoğlu, ilk sırada başladığı yarışı liderlikle taçlandırdı.

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