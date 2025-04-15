Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, geçtiğimiz günlerde Malatya genelinde etkili olan ve özellikle tarımsal üretimi olumsuz etkileyen zirai don olayının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.MALATYA (İGFA) - Malatya’da yaşanan zirai don, başta kayısı olmak üzere birçok tarım ürününde ciddi zarar meydana getirdi.

Kayısının başkenti olarak bilinen Malatya’da çiftçilerin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi ve gerekli destek mekanizmalarının devreye alınması adına yapılan istişarelerin ve saha incelemelerinin ardından Başkan Er, konuyu doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletti.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Sami Er, “Kıymetli hemşehrilerim, Malatya'mızı derinden etkileyen zirai don sonrası yaptığımız istişareler ve saha incelemelerinin ardından bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdim. Gerek İstanbul'da gerekse de İstanbul'dan Ankara'ya gelirken uçakta Sayın Cumhurbaşkanımıza zirai donun etkilerini detaylıca arz ettim. İlgi ve destekleri için hemşehrilerimiz adına Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum.” dedi.