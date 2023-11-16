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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentte altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da peyzaj çalışmaları İle kent estetiğini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından kente 2023 yılı ilkbahar, yaz ve sonbahar dönemlerinde toplam 2 milyon 240 bin çiçek dikildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin daha estetik görünmesi için Kayseri’de yaptığı çiçeklendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından 2023 yılı ilkbahar, yaz ve sonbahar dönemi çiçeklendirme çalışmaları kapsamında menekşe, çuha, karanfil, sardunya, kadife, vapur dumanı, ateş çiçeği, yıldız çiçeği, begonya lale, sümbül, kasımpatı olmak üzere farklı tür ve çeşitlerde dikim çalışmaları gerçekleştirildi.

İlkbahar dönemi çiçeklendirme çalışmaları çerçevesinde parklar, mesire alanları, orta refüjler, meydanlar ve peyzaj alanlarına menekşe, çuha, karanfil, sardunya, kadife, vapur dumanı, ateş çiçeği, yıldız çiçeği, begonya gibi çiçek dikimi yapıldı.

Ayrıca sonbahar çalışmaları ve dikimleri devam ederken, kışlık menekşe, kasımpatı, lale ve sümbül çiçeklerinin dikimleri de sürüyor. Böylelikle, 2023 yılı ilkbahar, yaz ve sonbahar çiçeklendirme çalışmaları kapsamında toplam kullanılan çiçek sayısı 2 milyon 240 bin adet oldu.