Kayseri Kocasinan Akademi tesislerinde eğitim alan kadınlar, Kocasinan Akademi’nin hem kendilerine terapi etkisi yaptığını hem de ev ekonomisine katkı sağladıklarından dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayserililerin sosyal hayatını renklendirmek, hayatlarını kolaylaştırmak ve onların mutlu yaşamaları için sosyal tesisler yaptıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi ile her alanda kurs hizmeti verdiklerinin altını çizerek, “Kocasinan Belediyesi olarak rutin belediyecilik hizmetlerinin en iyisini yaparak, hemşehrilerimizin huzuru, mutluluğu ve refahını artırmak için çalışıyoruz. Modern dünyada belediyecilik adına neler yapılıyor ise biz de aynısını hatta daha fazlasını Kocasinan’da uygulamanın gayreti içerisindeyiz. Şükür Allah’a her geçen gün bir önceki günden daha iyisini yaparak ve bu azim ile çalışarak hemşehrilerimizin memnuniyetini kazanıyoruz. Kocasinan Akademi çatısı altında genç, yaşlı, kadın, erkek demeden herkesin kişisel donanımlarını arttırmak, saklı kalmış yeteneklerini gün yüzüne çıkarmak için eğitim faaliyetlerini yürütüyoruz.

Vatandaşlarımıza 7 yıldan fazla hizmet verdiğimiz Kocasinan Akademi’de ile on binlerce vatandaşa dokunduk. Kocasinan Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle her geçen gün farklı ve yeni kurslar açıyoruz. Özellikle sunduğumuz meslek edindirme kurslarımızla eğitim alamamış ya da yeni bir meslek dalında eğitim almak isteyen vatandaşlarımızın, kendilerine uygun bir meslek dalında eğitim almalarını sağlıyoruz. Kocasinan Yıldızları adı altında Kocasinan Teknoloji Festivali (KOCAFEST), masa tenisi, dart, satranç, futbol, voleybol, Türk halk müziği, Türk sanat müziği, İstiklal Marşını güzel okuma ve liselerarası bilgi yarışması gibi her alanda etkinlikler gerçekleştirildi. Bu vesileyle Kocasinan Akademi’nin bugünlere gelmesinde özveriyle çalışan kendi personelime ve Halk Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Akademi’nin kendilerine terapi etkisi yaptığını vurgulayan kursiyerler ise öğrendikleriyle aile bütçesine katkı sağladıklarına dikkat çekti.