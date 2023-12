Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kayseri Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Down Futsal Takımı sporcuları ile Kayseri protokolü, 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla özel bir maç yaptı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Dünya Engelliler Günü’ne dikkat çekmek için yapılan özel maçta 8-6 skorla kazanan Kocasinan Down Futsal Takımı ve dostluk oldu. Engelli vatandaşların toplumsal hayatta daha aktif bir şekilde yer alabilmeleri için birçok projeyi onların ihtiyacına yönelik şekillendirdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Engelsiz bir yaşam için engellilerin her zaman yanlarındayız” dedi.

Kocasinan Belediyesi’nin öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyona; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Gençlik Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Garnizon Komutanı Haldun Taşhan, 12. Hava Üs Komutanı Hasan Volkan Güleryüz, Kocasinan Kaymakamı İlhan abay, Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Down Futsal Takımı sporcuları ve vatandaşlar katıldı.

Maç öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, “Protokol olarak şehri yönetenler, sivil toplum kuruluşları, siyasiler ve vatandaşlar şehrine aşık bir şehiriz. Ayrıca bugün altın kaplı çocuklarımızla bir aradayız. Onlar, gerçekten iyilikten başka bir şey bilmiyorlar. Onlar, tamamen sevgiyle dünyaya bakıyorlar. Dünya Engelliler Günü vesilesiyle etkinlikler geçekleştiriliyor. Kocasinan Belediye Başkanımız böyle bir organizasyon ile bizi meleklerle altın kaplı çocuklarla bir araya getirdi. Bizde onlarla hem bir spor müsabakasında bir arada olalım hem de Kayseri’nin birlik ve beraberlik içinde hep beraber gösterelim diye bugün buradayız. Karşımızda güçlü bir rakip var. Biraz endişeliyiz ama bizde iyi bir takımız. İnşallah hep beraber bizde izleyeceğiz. Bugün her şeyden önemlisi altın kaplı çocuklarımızla birlikte olmak çok önemlidir” diye konuştu.

Takıma başarılar dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü engelsizler günü olarak niteleyerek, “Yavrularımıza başarılar diliyorum. Onların bu maçı alacağından eminiz” şeklinde konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar da rakiplerinin profesyonel bir futbol takımı olduğuna dikkat çekerek, “Takımın kalecisi milli takımın kalecisidir. Antrenörleri milli takımın antrenörüdür. O yüzden zaten maça yenik çıkıyoruz. Bütün oyuncuları yürekten kutluyor, tebrik ediyorum. Engelleri bir tarafa bırakarak, futbol gibi mücadele gücü yüksek olan bir sporda böylesine keyifli müsabaka ortaya koymalarından dolayı bütün futbolcuları tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Kocasinan Belediyesi olarak elimizden geldiğince sporun farklı branşlarında destekler veriyoruz. Bireysel spor, futbol ve diğer alanlarda destekler veriyoruz. Down Futsal ile Ampute futbola destek veriyoruz. Down Futsal ve Ampute futbol ile bir nebze olsun engelli kardeşlerimizin, hayatlarını renklendirmek ve spora yönlendirebilme noktasında katkılarımız devam ediyor. Sadece bu alanda değil, birçok alanda engelli kardeşlerimizin, her zaman yanlarındayız” ifadelerini kullandı.

Konuşmalarından ardından Dünya engelliler Günü münasebetiyle Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Down Futsal Takımı sporcuları ile protokol mensuplarından oluşan takımların müsabakası göz doldurdu. Renkli görüntülerin oluştuğu müsabakada Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Down Futsal Takımı, Kayseri protokolünden oluşan takımı 8-6 yendi.

Maç sonunda Kocasinan Down Futsal Takım oyuncuları sevinçlerini paylaştı. Centilmenlik içinde geçen turnuvaya katılan sporculara Kocasinan Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verildi.