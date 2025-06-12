6 farklı bölgede gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmaları ile binlerce vatandaşı konut yapan sahibi yapan Melikgazi Belediyesi, Küçükali-Battalgazi Mahallesi’nde 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında hayata geçirdiği 340 dairenin teslimi ve kura törenini bugün saat 14.00’te yapacak.

KAYSERİ (İGFA) - Kentsel dönüşüm çalışmalarına verdiği önemle Kayseri Melikgazi’ye bambaşka bir görünüm kazandıran Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, anahtar teslim töreni için vatandaşların heyecanını paylaştıklarını belirterek şunları söyledi:

“Melikgazi’miz her gün biraz daha gelişmeye, büyümeye, modernleşmeye devam ediyor. Melikgazi Belediyemizin istikrarlı çalışmalarıyla daha dayanıklı, daha sağlıklı, daha yeşil, daha modern bir ilçeye sahip oluyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarımız ilçemizin dokusunu değiştiren öncelikli çalışmalarımızın başında yer alıyor. Kentsel dönüşümle hem ilçemizi hem de hayatları dönüştürüyoruz. İlçemizde 6 farklı bölgede nitelikli kentsel dönüşüm çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız depreme dayanıklı, sağlıklı, modern konutlara kavuşurken ilçemizin de çehresi değişiyor.

Bu kapsamda Küçükali- Battalgazi Mahallesi 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projemiz kapsamında 340 dairenin anahtar teslim törenini gerçekleştireceğiz. Çok şükür dairelerimiz tamamlandı, yeni sahipleriyle kavuşacak. Vatandaşlarımızla aynı heyecanı yaşıyoruz, diyebilirim. 12 Haziran Perşembe günü saat 14.00’te Battalgazi Mah. Doğuş Cad. Sebil Sokakta gerçekleştireceğimiz anahtar teslim törenine tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Melikgazi’mize hayırlı, uğurlu olsun.”