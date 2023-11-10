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Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, meclis üyelerine eski Dedeman Okulu’nun yerine yapılacak olan 6 bin metrekarelik park ve hemen yanında bulunan kültür ve sanat merkezi projesi, Gön Han ve Köşk Medrese restorasyonu ile Türkiye’ye örnek olacak Çarşı Melikgazi’yi gezdirerek devam eden çalışmalarla ilgili bilgiler aktardı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Melikgazi’ye en iyi projeleri ve hizmetleri kazandırmanın gayretiyle tüm Meclis üyeleriyle uyum içinde çalıştıklarını söyleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. MustafaPalancıoğlu, “Kasım ayı ek Meclis toplantımızdan sonra Meclis üyelerimiz ile devam eden projelerimizi inceledik. Bunlar arasında şehir merkezine kazandırdığımız 6 bin metrekarelik park ve hemen yanındaki kültür ve sanat merkezi olacak Eski Nazmi Toker Okulu'nun tarihi taş binasının restorasyon çalışmasını inceledik. Daha sonra da restorasyonu devam eden Gön Han projemize geçip son durumu hakkında meclis üyelerimize bilgi verdim. 520 yıllık Gön Han’ı tekrardan canlandırıyoruz. Kayseri'mizin tarihi zenginliklerini korumak, yeniden vatandaşlarımızın hizmetine açmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonrasında da Uygur Türkü Alaattin Eretna Bey'in eşi için yaptırdığı Köşk Medrese restorasyon çalışmasını inceledik.

Burayı kısa zamanda tamamlayarak Kayseri'mize kazandıracağız. Vatandaşlarımızın uğrak yeri olacak. Son olarak da Türkiye'ye örnek olacak Çarşı Melikgazi projesini inceleyerek Meclis üyelerimize son durumu hakkında bilgi verdim. Burası çok güzel, nezih bir alan olacak. Buranın tamamlanması ile birlikte Kayseri farklı bir konseptte çarşı görmüş olacak. Kayseri’nin yeni yüzü olacak. Ben Meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Tüm siyasi partilerimiz ile Melikgazi’mizin gelişimi için el ele verdik. Bugüne kadar uyum içerisinde çalıştık. Almış olduğumuz her kararda Meclis üyelerimizin katkıları var. En kısa zamanda diğer projelerimizin açılışını yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Dolayısıyla vermiş olduğumuz sözleri yerine getireceğiz. Çarşı Melikgazi projesi bunlardan en önemlisiydi. Bu kapsamda tüm Meclis üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yapmış olduğumuz tüm çalışmalar ilçemize ve Kayseri'mize hayırlı olsun. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışma