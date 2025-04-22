Türkiye U-16 Şampiyonası 1. Kademe maçlarında Elazığ’da sahneye çıkan Talas Belediyespor, önemli bir başarıya imza attı. Grubunu şampiyon olarak tamamlayan sarı-lacivertli ekip, Türkiye genelinde son 24 takım arasına adını yazdırarak Talas’ın gençlik ve spor yatırımlarının meyvelerini topladığını bir kez daha gösterdi.

KAYSERİ (İGFA)- Kayseri şampiyonu ünvanıyla organizasyona katılan Talas Belediyespor, ilk maçında Kahramanmaraş temsilcisi Helete Demirspor’u 3-0’lık net bir skorla geçti. Ardından Gaziantep ekibi Kalespor karşısında da 1-0 galip gelerek finale yükselen takım, finalde ise bir diğer Kayseri temsilcisi Zeki Akparlarspor'u mağlup ederek grubunu zirvede tamamladı.

SPORCU FABRİKASI’NIN MEYVELERİ

Bu büyük başarının ardından konuşan Talas Belediye Başkanı ve Talas Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın, gençlik yatırımlarının merkezinde yer alan Sporcu Fabrikası projesine vurgu yaptı:

“En güzel yatırım, gençliğe yapılan yatırımdır. Talas’ta bu anlayışla başlattığımız Sporcu Fabrikası projemiz, bugün meyvelerini vermeye devam ediyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana gençlerimizin hem fiziksel hem de karakter gelişimine katkı sağlayacak sportif altyapıları oluşturmaya odaklandık. Elazığ’da düzenlenen U-16 Türkiye Şampiyonası’nda, bu emeğin karşılığını bir kez daha görmek bizler için büyük bir mutluluk. Gençlerimiz hem ilçemizi hem de Kayseri’mizi en iyi şekilde temsil etti. Teknik heyetimizi ve oyuncularımızı gönülden kutluyorum. İnşallah bu başarıların devamı gelecek.”

Talas Belediyespor’un bu başarısı, sadece saha içinde değil, aynı zamanda gençlerin spora kazandırılması ve profesyonel düzeye taşınması açısından örnek bir model olan Sporcu Fabrikası vizyonunun da bir kanıtı olarak değerlendiriliyor.

Gözler şimdi Türkiye Şampiyonası’nın finalden önceki son aşamasına çevrildi.