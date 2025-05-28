Keçiören Belediye Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Fasıl Topluluğu, Hicaz Fasıl ve Hicaz makamında solo şarkılardan oluşan bir program düzenledi.ANKARA (İGFA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde TSM Fasıl Topluluğ, birbirinden eşsiz şarkıları ile dinleyenlerin kulaklarının pasını sildi.

Keçiören Belediye Konservatuarı TSM Fasıl Topluluğu, Canan Kara Dökmetaş şefliğinde Sazlar Çalınır Çamlıca’nın Bahçelerinde, Seni Ben Unutmak İstemedim ki gibi çok sevilen şarkıların da aralarında bulunduğu birçok şarkıyı seslendirdi.

Yoğun ilginin olduğu programda eğlenceli anlar da yaşandı.

Konserin sonunda Keçiören Belediyesi Başkan Yardımcısı Celal Biçer tüm koro adına şef Canan Kara Dökmetaş’a çiçek takdim etti.