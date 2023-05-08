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Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar sunucunda, Havran ilçesinde 1 kişinin evinde kenevir bitkisi yetiştirdiğinin tespiti üzerine ikamet adresinde yapılan aramada; saksılar içerisinde yetiştirilmiş 35 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olaya karışan 1 kişi hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

Balıkesir’in Havran ilesinde yasa dışı kenevir yetiştirdiği tespit edilen bir kişi jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

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