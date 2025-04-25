İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yeni kent kültürü dergisi yayın hayatına başladı. 3 ayda bir yayımlanacak İzmir: Kültür, Mekân, İnsan Dergisi’nin ilk sayısı, İzmir Kitap Fuarı’nda okuyucu ile buluştu. İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi kent kültürünü korumak, geliştirmek ve dijital erişimi olmayanlara ulaştırmak için yeni bir dergi çıkardı. Kentin unutulmuş kültürel değerlerine ışık tutmayı, unutulmaya yüz tutmuş olanları hatırlatmayı ve günlük hayattaki yeni alışkanlıkları kayıt altına almayı amaçlayan İzmir: Kültür, Mekân, İnsan Dergisi’nin ilk sayısı 5. İzmir Kitap Fuarı’nda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kültür yayınlarının yer aldığı stantta görücüye çıktı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da standı ziyaret ederek derginin ilk sayısını inceledi. Derginin kent kültürüne iz bırakacağını belirten Başkan Tugay, yayında emeği geçenlere teşekkür etti.

İLK SAYININ DOSYA KONUSU GASTRONOMİ

İzmir: Kültür, Mekân, İnsan Dergisi’nin her sayısı farklı bir temaya odaklanacak. Yılda 4 kez okurlarıyla buluşacak derginin ilk sayısı gastronomi temasına ayrıldı. Bu sayıda Erkan Serçe, Ahmet Uhri ve Nejat Yentürk’ün İzmir gastronomisinin tarihini Akdeniz kültürünün içinde konumlandırdıkları yazıları; Betül Öztürk, Feray Yentür, İge Pırnar ve Burcu Kaya’nın gastronomi turizmine ilişkin önerileri, Defne Koryürek ve Dicle Dilan Salman’ın gastronomiyi ekoloji ve gıda hakkı temelli tartışmaları; Sedef Özgönül Donuktan, Derya Nizam, Emre Yıldırım ve Musa Gümüştaş’ın gastronomide gelinen yeni duraklarla temasa geçtikleri yazı ve söyleşileri dikkat çekiyor.

KENT SOHBETLERİNDE İZMİRLİLİK TEMASI

Dosya konusunun yanı sıra dergide yer alan “Kent Sohbetleri”nde kenti tasarım ile birlikte düşünen Tevfik Balcıoğlu’yla ve “İzmirlilik” temasını tartışmaya açan Fırat Genç ile yapılan söyleşilere yer veriliyor. Dergide ayrıca yerel ve küresel ölçekte kent çalışmalarındaki güncel gelişmeleri takip eden “Kent Tartışmaları”, İzmir’in kültür ve sanat yaşamına odaklanan” Kent Güncesi” gibi bölümler okura farklı bakış açıları sunuyor.

Derginin yayın kurulu Aysun Akan, Semih Çelenk, Hale Eryılmaz, Şebnem Gökçen ve Ali Süha Sabuktay’dan oluşuyor. Dergi’nin nisan sayısı İzmir’deki satış noktalarında bulunabilir. Okuyucular, İzmir Dergisi’yle ilgili gelişmeleri İzmir Akdeniz Akademisi’nin web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından takip edebilir.