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Kısa adı KEPDER olan Kültür Eğitim ve Proje Derneği, Avrupa Hibe Uluslararası Akademisi (EGInA) tarafından İtalya’nın Foligno şehrinde düzenlenen toplantıda Türkiye’yi temsil ettiBURSA (İGFA) - Erasmus KA2 kapsamında Fransa'nın koordinatörlüğünde yürütülen YESSS (Social Sustainability Strategies for Youth ) projesinin 2. Uluslararası Toplantısı, İtalya'nın Foligno şehrinde proje ortağı EGInA'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Danimarka’dan FN FORBUNDET, İtalya’dan EGInA, İspanya’dan INNETICA, Türkiye’den KEPDER, İspanya’dan HORIZONTE XXII , Fransa’dan WIPPSEE40 ve Kıbrıs’tan Hub Nicosia proje ortakları katılım sağladı.

Egina’nın merkezinde gerçekleşen uluslararası toplantıda, proje ortaklarının faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca proje ortaklarının faaliyetlerini değerlendirme ve koordinasyon için verimli bir platform sunarken, interaktif bir ortamda bilgi paylaşımına olanak tanıdı.

Toplantının ana odak noktası, YESSS projesinin temel hedeflerine odaklanarak sosyal girişimciliği ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini Avrupa perspektifinde tanımlamak, gençlik çalışanlarına ve gençlere kendi projelerini oluşturabilmeleri için destek araçları sağlamak, ayrıca gençler tarafından yönetilen projelerin sosyal etkisini ölçmek için bir değerlendirme aracı oluşturmak oldu.

Toplantı boyunca gerçekleştirilen etkileşimli web sitesi analizi, projenin iletişim stratejisinin gözden geçirilmesi ve gelecekteki adımların planlanması açısından proje ortakları arasında işbirliği ve koordinasyonu artırmaya yönelik önemli adımlar atıldı.

KEPDER Başkanı Arzu Kırayoğlu, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, “EGInA’nın merkezinde 2 gün boyunca verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Her ortak modüllerini tanıttı ve katılımcılara proje hakkında detaylı bilgiler verdi. Ortaklar arasındaki işbirliği güçlenerek devam ediyor. Projenin başarılı bir şekilde tamamlanması için önemli kilometre taşlarından birisini daha geride bırakmış olduk. KEPDER, uluslararası pek çok organizasyonda ülkemizi gururla ve başarıyla temsil etmeye devam edecek. Geride bıraktığımız toplantıya KEPDER’in çalışmaları adeta damga vurdu diyebiliriz” şeklinde konuştu.