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Keşan Ticaret Borsası Yönetimi, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ettiErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (Kırklareli TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık ile Başkan Yardımcısı Serkan Keser; Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, Meclis Başkanı Kemalettin Uslu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Erman Yörük, Murat Orhun, Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Karagöz, Meclis Üyeleri Ferdi Narlı, Yiğit Ceylan ile borsa üyelerini ağırladı.

Gerçekleştirilen ziyarette; Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Recep Bars ile Murat Acar, Meclis Üyeleri Cengiz Alıpatar ile Eyüp Sultan Şenay’da yer aldı.

Samimi ve sıcak bir sohbet ortamında gerçekleştirilen ziyarette Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, Kırklareli’de ekonominin canlanması ve istihdamın arttırılması için yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Her zaman işbirliği içerisinde çeşitli çalışmalara imza atabileceklerini ifade eden Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, misafirperverliklerinden dolayı Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık’a teşekkür etti.