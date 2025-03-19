Önder Can Spor Kulübü Antrenörü Meltem Şahin, Manisa’da düzenlenen İller Arası Ege Ligi Karate Şampiyonası Final Etabında üçüncü olarak kürsüde yer aldı. Kulüp Başkanı Ender Arda, Meltem Şahin’in başarısından dolayı gurur duyduklarını belirterek, kendisine teşekkür etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Önder Can Spor Kulübü Antrenörü Meltem Şahin, Manisa’da 800’den fazla sporcunun katılımıyla düzenlenen İller Arası Ege Ligi Karate Şampiyonası Final Etabında üçüncü olarak önemli bir başarıya imza attı.

KULÜP BAŞKANI ENDER ARDA’DAN TEBRİK MESAJI

Önder Can Spor Kulübü Başkanı Ender Arda, Meltem Şahin’in elde ettiği dereceyle Keşan’ın adını bir kez daha duyurduğunu belirterek şunları söyledi: "Kulübümüzün değerli antrenörü Meltem Şahin, elde etmiş olduğu başarı ile bizleri gururlandırmıştır. Kendisine teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum."

Önder Can Spor Kulübü, Keşan’ı spor alanında en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceklerini belirterek, yeni şampiyonluklar için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Keşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Vedat Çimen’de Şahin’i tebrik etti.