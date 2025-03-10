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Bölgesel Amatör Lig 9. Grup'ta mücadele eden Keşanspor, deplasmada Bozüyük Vitraspor ile oynadığı maçtan 1 puanla ayrılarak önümüzdeki haftalarda ligde kalmak için umut taşıdı. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bozüyük Vitraspor karşılaşmasına iyi başlayan Keşanspor, rakibine oranla ortaya iyi bir futbol koydu.

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