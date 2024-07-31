Keşanspor’da Nevruz Kaldı önderliğinde tek liste ile seçime gidildi.ERDOĞAN DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Geçtiğimiz sezon BAL 2.Grupta mücadele eden Keşanspor’un 29 Haziran’da yapılacak olan ve ertelenen Keşanspor kongresi 29 Temmuz Pazartesi akşamı yapıldı.

Keşanspor Kulübü başkanı Nehir Gergin ile bazı yöneticiler ve Keşanspor sevdalısı bir grup taraftarın katıldığı kongre Keşanspor Düğün Salonu’nda saat 20.00’de gerçekleştirildi.

Kongre öncesi konuşan Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin, kulübün borcu olmadığını belirterek “Kulübün sıkıntısı yokken kapanması saçma olurdu. Ama BAL’da kulübün bu şartlarda mücadele etmesi kendi adıma zor gibi. Yeni yönetim kararını verir, bir beklentiden ziyade kulübün hukuki varlığını devam ettirelim. Nevruz Kaldı’da elinden geleni yaptı, kulübe sahip çıktı.”

Daha sonra konuşan Nevruz Kaldı da kulübün kapanmaması için bir yönetim çıkardıklarını belirterek, “Mecburen bir liste çıkardık. İdari süreç devam etsin diye bu kararı aldık. Bundan sonraki süreci yönetim kurulumuz ile yeni sezon öncesi nasıl bir yol uygulayacağımızı birlikte karar vereceğiz.”dedi.

Keşanspor Kongresi’nde Nevruz Kaldı önderliğiki tek liste ile seçime gidildi.

Seçilen yönetim ve deneti kurulu şöyle;

YÖNETİM KURULU

Nevruz Kaldı, Egemen Lofçalı, Umut Yavaş, Sadun İrcan, Zafer Karakaş, Can Meriç, Kubilay Öztürk, Fehmi Aksal, Cihan Yumurtacı, Hasan Önol, Raşit Yıldırım

DENETİM KURULU

Ahmet Akgül, Mehmet Karakaş, Erkan Gege

Öte yandan kongreye ne Keşan Belediyesi’nden ne de siyasi partilerden katılımın olmaması da dikkatleri çekti.

Yeni yönetim kurulunun en kısa sürede toplanarak görev bölümü yaparak, yeni sezonla ilgili bir yol haritası çizmesi de bekleniyor.