Bölgesel Amatör Lig 9.Grupta mücadele eden Keşanspor, kendi sahasında lidwer Yeşil Yalovaspor’a 3-0 yenilerek ligde kalma umutlarını iyice zayıflattı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor ligde kalma umutları için mücadele ettiği Sapanca Gençlikspor’un deplasmanda Karasusspor’u 2-1 yenmesi ve Tekirdağspor’un deplasmanda 1-0 yenmesi ile Keşanspor aldığı mağlubiyetle ligde kalma umutlarını iyice zora soktu.

te Keşan Atatürk Stadı’nda başlayan karşılaşmayı Keşan İlçe Gençlik Spor Müdürü Vedat Çimen, Keşan Belediye Meclis Üyesi Mehmet Meriç, Keşanspor Kulübü Başkanı Nevruz Kaldı ile 2000’e yakın futbolsever izledi. Karşılaşmanın 5.dakikasında Keşanspor’dan Furkan’ın altıpas üzerinden yakaladığı pozisyonda vuruşunu kaleci Emre kurtardı.

30 dakikada gelişen Yeşil Yalova atağında Keşanspor’un bir anlık duraksamasında ceza sahası üzerinde topla buluşan Hakan güzel bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Yeşil Yalova FK 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya beraberlik umudu ile iyi başlayan Keşanspor’un 50.dakikada geliştirdiği atakta Mehmet’in kafa vuruşunu kaleci Emre doksandan parmaklarının ucu ile kornere gönderdi.

58.dakikada gelişen keşanspor atağında Kerem’in kafa vuruşu az farkla auta çıktı. Karşılaşmanın 59.dakikasından Yeşil Yalovaspor’un atağında Halil’in vuruşunu Emre kornere çeldi.

77 dakikada gelişen Yeşil Yalova atağında Halil takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Maçın 83.dakikasında Yeşil Yalovaspor Umut’un attığı golle durumu 3-0 yaptı.

Geri kalan dakikalarda başka gol olmayınca Keşanspor rakibine 3-0 yenildi.