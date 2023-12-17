Tahmini Okuma Süresi: dakika

Geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya fenomenine düzenlenen operasyon sonrası İçişleri Bakanı, sosyal medya fenomenin gözaltına alındığını duyurmuş ve gelişen bu hadise sonrası Kuşadası yerelinde belirli çevrelerce tüm Türkiye'de hayvan dostu olarak bilinen Kuşadası Belediyesi ile Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyarete gelen ve gözaltına alınan fenomeni ilişkilendirmeye çalışılmıştı.

Yayınlanan haberlerde gözaltına alınan sosyal medya fenomeni ile Kuşadası Belediyesi’nin maddi bir ilişki içinde olduğu açıklaması yapılmıştı.

Tüm bu yalan haberler Özer Kayalı üzerinden mi servis edildi ?

2019 yerel seçimlerinde kendisi yerine Ömer Günel’in aday gösterilmesini hazmedemeyen ve seçimlerde AKP adayını destekleyen CHP’Li Özer Kayalı’ya da CHP kulislerinde büyük tepki olduğu öğrenildi. 5 yıldır partisi adına tek bir icraat göstermeyen Kayalı’nın şimdi ortaya çıkmasını klasik şark kurnazlığı olarak gören CHP kulisleri, “ Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde tek bir başarılı belediye icraatı olmayan, partili büyükşehir belediye başkanı hakkında hakaretleri ile gündemden düşmeyen, seçimlerde kendi partisinin adayı yerine AKP li adayı destekleyen, başkanlık yaptığı dönemde şaibeli imzası iddiası ile ayak topuğundan vurulan, siyasi enkaz bu son hamleleri ile kendi sonunu hazırlıyor” iddiaları ile kaynıyor.

Başkan Ömer Günel suç duyurusunda bulunacak

Başkan Ömer Günel, sırf birilerinin siyasi hırsı uğruna Kuşadası’nın adının kirletilmesine müsade etmeyeceğini ifade ettiği öğrenildi. Hukukçu Başkan Ömer Günel’in yapılan haberlerde gerçek dışı içeriklerle “iddia” değil açıkça “yargı” yapılmasını kabul etmeyeceklerini belirtip, Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne hayvansever ulusal gazeteciler, radyocular ve bir çok sosyal medya fenomeni ile birlikte çekilen bir foto karesindeki Ece Ronay’ın Kuşadası Belediyesi ile hiç bir ilişkisi olmamasına rağmen ilişkilendirmeye çalışan bazı muhalif medya, siyasiler ve sahte sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.

