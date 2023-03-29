CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi partisini genel merkezinde ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye yaptığı ziyarette, "Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz" dedi.

Görüşme sonrası iki lider, ortak basın açıklaması yaptı.

Kılıçdaroğlu, deprem bölgesine yönelik kanun teklifi hazırladıklarını belirterek, "Sayın Genel Başkan'a ayrıntılı bilgi verdim. Önümüzdeki günlerde teklifi sunacağız. İşin özeti Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz" dedi. Kılıçdaroğlu, "Yaşadığımız sorunlar Türkiye'nin sorunları, bireysel değil. Çözümler üretmek bizim görevimiz" dedi.

"Bizler Memleket Partisi olarak diyoruz ki, ittifaklar olmalıdır fakat bu ittifaklar menfaat ittifakları olmamalı ilke ittifakları olmalıdır" diyn Muharrem İnce ise, "Bizim ilkelerimiz nettir. Atatürk'ü tartıştırmayız. Teröre karşı mesafeliyiz. Kadın hakları konusunda çok kararlıyız, geri adım atmayız. Mültecilerin gönderilmesi konusunda çok kararlıyız. Bizim ilkelerimiz bunlar. Bunlardan asla taviz vermeyiz. İlkeler etrafında bu memlekti ayağa kaldırmalıyız. Bu Erdoğan gitmelidir, yorgundur, ortak aklı temsil etmez, kibirlidir; akla, hukuka, bilime inanmamaktadır. Bu konuda da her tür görüşümüzü açık ifade ediyoruz" diye konuştu.

https://twitter.com/vekilince/status/1641093645573996545

Bu arada İnce'nin Kılıçdaroğlu'nu uğurlama şekli dikkati çekti. Kılıçdaroğlu'nun "Hoşça kalın" sözleri üzerine İnce, "Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz, güle güle" cevabını verdi.