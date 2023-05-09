Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İngiliz gazetesi The Guardian'a konuştu.

“Kemal Kılıçdaroğlu: Türk demokrasisinin geleceği” başlığıyla verilen haberde Kılıçdaroğlu, "Bu seçimler uygun koşullar altında yapılmıyor. Ama her şeye rağmen biz kazanacağız. Çünkü halk demokrasi istiyor" dedi. 74 yaşındaki Kılıçdaroğlu, "Seçimi kazanacağız. Bu konuda hiçbir endişemiz yok" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hafta sonu düzenlenen İstanbul mitingi sonrası İngiliz gazetesi The Guardian’a röportaj verdi. Röportajda Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın en önemli rakibi olduğu belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ittifak ortaklarıyla kısa süreli bir tartışma yarattığı hatırlatılan haberde, CHP liderinin bu endişeleri bir kenara bıraktığı ve sadece politikalara odaklanmaya çalıştığına vurgu yapıldı.

“Suriye'deki meşru yönetimle oturup konuşacağız”

Kılıçdaroğlu'nun en çok seslendirdiği politikalar arasında yer alan Türkiye'de yaşayan milyonlarca Suriyeli ve Afgan mülteciyi ülkeden gönderme sözüne de değinildi. Bu vaadini Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılma arzusuyla nasıl bağdaştıracağı sorulduğunda Kılıçdaroğlu, AB'den ve hatta Birleşmiş Milletler'den destek alabileceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Biz bunu ırkçılık olarak görmüyoruz. İktidara geldiğimizde Suriye'deki meşru yönetimle oturup konuşacağız ve bu soruna bir çözüm bulacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu, Şam'ın Türk askerleri Suriye'nin kuzeyinden çekilmeden görüşmelere yanaşmayacağını söylediği göz önünde bulundurulduğunda bunun nasıl olabileceği sorusuna ise, "Kendi sınırlarımızı güvence altına almamızın nedenlerini de açıklayacağız" diye cevap verdi.

“Türkiye'nin çıkarları neyi gerektiriyorsa o çerçevede bir politika oluşturacağız”

Vladimir Putin ile nasıl bir ilişki kurmayı planladığı sorulduğunda Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin çıkarları neyi gerektiriyorsa o çerçevede bir politika oluşturacağız. Biz şu anda izlenen dış politikanın Türkiye'nin lehine olmadığına inanan bir siyasi partiyiz" dedi.

Türkiye'nin Ukrayna konusunda ise Kılıçdaroğlu daha iyimserdi. Kılıçdaroğlu, "Ukrayna'nın haksız yere işgal edildiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu konuda onları destekliyoruz. İhtiyaç duyulan her türlü siyasi desteği veririz" ifadelerini kullandı.