Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın mitingi için Türkiye'nin dört bir yanından otobüs ve minibüsler ile partililerin Aydın'a getirildiği ortaya çıktı. Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın mitingi başladı. Saat 14:00'da başlaması planlanan miting, bir saat gecikmeli olarak gerçekleştirildi.

Gelenek bozulmadı

Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın mitingi için bir kez daha farklı illerden şehre insan taşımacılığı yapıldı. 2002'den bu yana her miting için çevre illerden partililerin Aydın'a getirildiği bilinirken bu kez şanslı şehirler Manisa, Denizli, Antalya, Nevşehir ve İzmir oldu.

Öte yandan, bazı şehirlerden gelen araçların halen kente ulaşmadığı, bu nedenle mitingin geç başlatıldığı iddia edildi.