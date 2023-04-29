Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan İstasyon Caddesi üzerinde yer alan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi duvar boyamalarına henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce saldırı gerçekleştirildi. Kılıçdaroğlu ve CHP boyamalarının üzerine 'X' işareti atılırken duvarlara AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resimlerinin çizildiği ve 'Bay Bay Kemal' yazılarının yazıldığı görüldü.

Saldırı hakkında ilk açıklama CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dinç'ten geldi. Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik son günlerde artan saldırılara vatandaşların cevabını 14 Mayıs’ta vereceğini söyleyen Dinç, "Demokrasiden ve ahlaktan dem vuranların çirkin saldırıları ile bir kez daha karşı karşıya kaldık. Genel Başkanımız, 13'üncü Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun temiz siyasi geçmişine bu gibi saldırılar kabul edilemez. Geçtiğimiz hafta Adıyaman’da Genel Başkanımıza saldıranlar, İl ve İlçe Örgütlerimize ateş açanlar, pankart ve posterlerimizi parçalayanlar bir kez daha sahnedeler. Korkuyorlar. Bu gibi kara propaganda girişimlerinin kimlerin eseri olduğunu halkımız çok iyi biliyor ve cevabını 14 Mayıs günü sandıkta verecek. Cumhuriyet Halk Partisi olarak aydınlık yarınlarımıza yapılan bu gibi saldırıların her zaman karşısındayız, karşısında olmaya devam edeceğiz. Gece saatlerinde yapıldığını düşündüğümüz bu çirkin saldırı hakkında suç duyurusunda bulunduk. Kararı yüce Türk adaletine, ardından 14 Mayıs’ta sandığa gidecek olan sevgili hemşehrilerimize bırakıyoruz" dedi.



