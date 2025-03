Türkiye’nin ilk çok sesli müzik hareketinin başladığı Başkent Ankara, müzikle dolu bir aya hazırlanıyor. Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, 04-30 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.ANKARA (İGFA) - Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, 04-30 Nisan 2025 tarihleri arasında klasik müzik, modern dans, flamenko ve caz türlerinde sıra dışı olan 250’ye yakın sanatçı ve topluluğun katılımıyla gerçekleşecek. Baharın uyum ve dengesinin sanatsal yansıması müzik ile Ankara’yı çiçeklendiren 39. Festival 4 Nisan Cuma akşamı Vakfın kurucularından Cenap And anısına, şef Orhun Orhon yönetimindeki Başkentin müzikal kapasitesinin yansıması Ankara Festival Orkestrası’nın çellist Benedict Kloeckner solistliğindeki konser ile açılacak.

Dünyanın müziği Ankara’da

Başkent Ankara’nın en uzun soluklu sanat etkinliği olan 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nde 8 başlı Japon ejderhası anlamına gelen, aralarında Türk müzisyenlerin de olduğu ve klasik müziği modern bir bakış açısı ile sunacak olan Hollandalı topluluk Orochi Ensemble, modern dansın başta İngiltere olmak üzere tüm dünyada isim yapmış ünlü dansçı ve koreografı Akram Khan’ın Modern Dans Topluluğu, İspanyol dansçı Aaron Vivancos’un prodüktör, koreograf, besteci ve sanat yönetmeni olarak imzasını taşıyan meşhur flamenko gösterisi Woman by Aaron Vivancos, İngiltere’nin en önemli piyanistlerinden Charles Owen & Katya Apekisheva piyano ikilisi, bir Ankara buluşmasında şef Tolga Atalay Ün, keman sanatçısı Elvin Hoxa Ganiev ile Orkestra Akademik Başkent, Avrupa caz dünyasının en önemli sanatçılarından İtalyan caz saksafon sanatçısı Piero Odorici ve tromboncu Roberto Rossi’nin kurduğu topluluk Piero Odorici & Roberto Rossi Quintet, 2022 yılında Grammy’de “En İyi Enstrümantal Albüm” ve 2024 yılında da “Latin Grammy” ödüllerini kazanan 7 telli gitarı ile günümüzün efsanevi Brezilyalı klasik gitaristi Yamandu Costa ile Can Okan şefliğinde Orkestra Akademik Başkent, Çekya’nın en önemli yaylı topluluklarından Skampa Quartet, Atina Devlet Orkestrası nefesli çalgılar ve perküsyon üyelerinden oluşan Nikos Haliassas yönetiminde Metallon Brass Ensemble, ülkemizin son yıllarda adından sıkça söz ettiren yaylı dörtlüsü Semplice Quartet, Başkent Ankara’nın konukları olacak.

Başkentin turizmine, itibarına ve kimliğine katkı sağlayan 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nin kapanışı, 30 Nisan Çarşamba akşamı Mehmet Başman anısına, piyanist Salih Can Gevrek solistliğinde şef Marius Stravisky yönetimindeki Rusya Devlet Akademik Senfoni Orkestrası Evgeny Svetlanov yapacak.