Kocaelispor-Bandırmaspor maçını izleyen KO-MEK eğitmenleri unutulmaz bir gün yaşadı.KOCAELİ (İGFA) - Geleceğimizi inşa eden öğretmenlerimiz için her fırsatta anlamlı programlar düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), bu yıl da bünyesinde görev yapan öğretmenlerini unutmadı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik ünvanlının verilişinin yıldönümü ve 24 Kasım Öğretmenler gününde Kocaelispor-Bandırmaspor maçını izleyen KO-MEK eğitmenleri unutulmaz bir gün yaşadı.

KO-MEK ÖĞRETMENLERİNDEN KOCAELİSPOR’A TAM DESTEK

Kentin gurur kaynağı olan Kocaelispor’a destek olmak için günler öncesinden hazırlanan KO-MEK eğitmenleri maç boyunca takıma desteğini sürdürdü. KO-MEK’te görev yapan keçe branşı eğitmenlerinin kendi elleriyle hazırladığı “KO-MEK Kocaelispor’un Yanında” pankartlarıyla tribünlerde yerini alan KO-MEK eğitmenleri aileleri ile birlikte takıma destek verdi.

FİLİSTİNDE YAŞANAN SOYKIRIM DA UNUTULMADI

Diğer yandan Filistin’de yaşanan soykırıma da sessiz kalmayan KO-MEK eğitmenleri, maç öncesinde ahşap branşı eğitmenlerinin hazırlamış olduğu Filistin’in sembolü haline gelen karpuz dilimi rozetlerini takarak Filistinlilere desteğini sürdürdü.