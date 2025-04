Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin turizm tanıtım kampanyası olan “Kocaeli’yi Keşfet” yeni mobil uygulaması ve web sitesi, bugün 4 mevsimi yaşayan Kocaeli’nin eşsiz manzarasını anbean kullanıcılarına sundu. Vatandaşlar, doğanın tüm renklerinin bir arada bulunduğu günün keyfini uygulama sayesinde doya doya yaşadı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli bugün sabahın erken saatlerinden itibaren değişen hava koşullarıyla 4 mevsimi bir arada yaşadı. Bir anda güneş açarken, kısa süre sonra kar yağışı ve yağmur da kendini gösterdi. Büyükşehir Belediyesi bu anları “Kocaeli’yi Keşfet” uygulaması üzerinden anbean takip edebilecek şekilde şehre sunarak, şehrin doğasının eşsiz güzelliklerini kullanıcılarıyla paylaştı.

DOĞANIN EŞSİZ GÖSTERİSİ ANBEAN İZLENİLDİ

Kocaeli’nin farklı bölgelerindeki doğa manzaraları, “Kocaeli’yi Keşfet” mobil uygulaması üzerinden anında paylaşıldı. Uygulama kullanıcıları, Kocaeli’nin farklı yüzlerini görme fırsatına sahip olurken, şehrin her an değişen havasının yarattığı görsel zenginliği de keşfetmiş oldu. Güneşin parlamasından, karın düşüşüne kadar her anı canlı bir şekilde izleyen kullanıcılar, Kocaeli'nin dinamik doğasının bir parçası olma fırsatı buldu.

BENZERSİZ BİR KEŞİF DENEYİMİ

Kocaeli’nin dört mevsimi bir arada yaşandığı bu özel günde, “Kocaeli’yi Keşfet” mobil uygulaması şehri sadece kültürel ve tarihi açıdan değil, doğal güzellikleriyle de tanıtma fırsatı sundu. Geliştirilen akıllı harita desteği ve anlık paylaşımlar sayesinde Kocaeli’nin her mevsiminin en güzel hali kullanıcılarla buluşturuldu.

KOCAELİ’Nİ KEŞFETMEK ARTIK DAHA KOLAY

“Kocaeli’ni Keşfet” mobil uygulaması ve web sitesi, kullanıcı dostu ara yüzüyle Kocaeli’nin farklı mevsimlerini, doğal güzelliklerini ve kültürel değerlerini tanıtmaya devam ediyor. Bugün yaşanan doğa olayları da, şehrin doğal zenginliklerini daha yakından keşfetmek isteyenler için eşsiz bir fırsat sundu.

UYGULAMA NASIL İNDİRİLİR?”

“Kocaeli’ni Keşfet” mobil uygulaması “Google Play Store” ve “App Store” üzerinden indirilebilir. Uygulama ile Kocaeli’nin eşsiz doğasını, kültürel mirasını ve her an değişen havasını keşfetmek isteyenler kolayca uygulamayı indirerek keşfe çıkabilir.