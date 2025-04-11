Sakaryalıların merakla beklediği, şehir için büyük önem taşıyanYazlık Katlı Kavşak projesiyle ilgili son gelişmeleri paylaşan Başkan Yusuf Alemdar, “Projemizde önemli bir aşamaya geldik. Nisan meclisimizdeYazlık Katlı Kavşağı yatırımbütçesi için yetki alacağız. Projemizin yapım ihalesini de nasip olursa yaz aylarında gerçekleştireceğiz” dedi. Yazlık Kavşağı’nın yeni projesi farklı seviyede katlı kavşak olacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehrin merakla beklediği Yazlık Kavşağı’na ilişkin proje detaylarını açıkladı.

PROJE TAMAM

Şehir genelinde oluşan trafik yükünü yeni, modern çevre yolları ve kavşaklarla azaltmak için uzun süredir çalışan Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı ile Serdivan’ın kesişim noktası olan Yazlık Kavşağı ile ilgili fizibilite ve projelendirme çalışmalarını tamamladı.

MECLİSTEN YETKİ ALACAK

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Nisan Meclis Toplantısında Başkan Alemdar, Yazlık Katlı Kavşak Projesinin yatırım bütçesiyle ilgili Dünya Bankası ilegörüşmeleri ilerletmek için meclisten yetki alacak.

YAZIN YAPIMINA GEÇİLECEK

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yusuf Alemdar, “Fizibiliteler tamamlandı. Proje çalışmalarımızı kısa süre önce bitirdik. Üzerinde aylardır çalıştığımız Yazlık Katlı Kavşağı projemizle ilgili artık önemli bir aşamaya geldik. Bu ay meclisimizden alacağımız yetki sonrası projemizle ilgili Dünya Bankası ve İller Bankasıyla yatırım bütçesi için görüşmeleri gerçekleştireceğiz. Nasip olursa yaz aylarında da projemizin yapım ihalesine çıkarak şehrimiz ulaşımı için büyük projeyi hayata geçirmiş olacağız” dedi.

FARKLI SEVİYELERDE KATLI KAVŞAK SİSTEMİ

Başkan Alemdar ayrıca projenin detaylarından söz ederek, “7 kollu hemzemin dönel kavşak olan Yazlık Kavşağımızı, farklı seviyeli katlı kavşak olarak projelendirdik. Bu sayede Sebahattin Zaim Bulvarı’nda gelecek araçlar Yazlık Caddesi yönünde, Çevreyolu Caddesi’nden gelen araçlar ise Mehmet Akif Ersoy Caddesi yönünde sapmadan kesintisiz bir şekilde ilerleyebilecek. Seçilen modelle de bu caddeler üzerinden farklı yönlere geçiş sağlanabilecek. Yeni projemizi ayrıca hafif raylı sistem ve metrobüs yolunu içine katarak tasarladık. Bu projeyle bölgede oluşan trafiği minimize edecek, şehir içi ulaşımı kesintisiz ve hızlı hale getirmiş olacağız. Sakarya’mıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.