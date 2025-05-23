Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelindeki kurban pazarlarında bayram öncesi ilaçlama yapıyor. İlaçlama çalışmaları bayram boyunca devam edecekKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık satış alanlarında sivrisinek ve karasinek gibi haşerelere karşı ilaçlama gerçekleştiriyor. Bu sayede vektör özelliği taşıyan canlıların üremesi engellenirken, vatandaşların kurban alım-satım işlemlerini sağlıklı bir ortamda yapmaları sağlanıyor.

BAYRAM SÜRESİNCE DEVAM EDECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde kurulan kurbanlık satış alanlarında karasinek ve diğer haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, ilçelerde kurulan kurban çadırlarında başlatılan ilaçlama çalışmalarını Kurban Bayramı süresince devam ettirecek. İzmit, Derince, Körfez, Dilovası, Gebze ve Başiskele’de konuşlandırılan kurban pazarlarında 6 ekip, 18 kişiyle günlük periyotlarla yaklaşık 400 çadırda ve 10 hektar alanda düzenli ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Önceliğini insan ve hayvan sağlığının korunması olarak belirleyen Büyükşehir Belediyesi, kurban alışverişinin hijyenik ortamlarda yapılması için yoğun çaba sarf ederken, bu alanlarda gerçekleştirilen ilaç uygulamasıyla da hayvan giriş ve çıkışlarında çevreden gelebilecek karasinek, sivrisinek larvaları, kene gibi zararlı risklerinin önüne geçiliyor. İlaçlama uygulaması, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen Sağlık Bakanlığı onaylı biyosidal ürünlerle yapılırken, hayvan dışkı biriktirme bölgeleri de Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilaçlanıyor. Ayrıca çadır etrafları ilaçlanırken, önlerine de karasinek ve sivrisinek için tuzak çuvalları asılıyor.