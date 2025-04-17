Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özel yetenek kursları ile gençleri Polis Meslek Eğitim Merkezi, Polis Meslek Yüksekokulu, Milli Savunma Üniversitesi, Spor Lisesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu sınavlarına hazırlıyor.KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği ücretsiz özel yetenek kursları ile polis, subay veya beden eğitimi öğretmeni olmak isteyen gençleri sınavlara hazırlamaya devam ediyor. Gençlere istihdam ve kariyer yolculuğunda destek olan Büyükşehir, açmış olduğu ücretsiz özel yetenek kursları ile gençleri Polis Meslek Eğitim Merkezi, Polis Meslek Yüksekokulu, Milli Savunma Üniversitesi, Spor Lisesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu sınavlarına hazırlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleşen özel yetenek kurslarına kayıtlar alınmaya başlandı. Gençler, dışarıda oldukça maliyetli olan bu kurslara Büyükşehir sayesinde ücretsiz bir şekilde erişim sağlıyor. Uzman antrenörler eşliğinde fiziki mülakatlara hazırlanan gençler, yoğun ve disiplinli bir tempoda çalışmalarını sürdürürken, fiziksel yeterliliklerini de her geçen gün daha da geliştirerek yeterliliklerini ölçüyor.

Kocaeli Büyükşehir’in özel yetenek kurslarına katılım sağlamak isteyen adaylar https://kilavuzgenclik.kocaeli.bel.tr/OzelYetenek/Online.aspx adresi üzerinden online formu doldurarak başvuru yapabiliyor.