Gebze Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde kapsamlı temizlik ve bakım çalışmalarını hızlandırdı.KOCAELİ (İGFA) - Vatandaşların bayramı huzurlu ve temiz bir ortamda geçirebilmeleri için Gebze Belediyesi'nin ilgili birimleri yoğun şekilde görev başında.

Mezarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki mezarlıklarda temizlik ve ot biçme çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Vatandaşların bayramda ziyaret edeceği mezarlıkların bakımlı ve düzenli hale getirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında tüm mezarlık alanlarında genel temizlik yapıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ise Pelitli Mezarlığı’nda asfaltlama çalışması gerçekleştirdi. Ziyaretçilerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla yapılan asfaltlama sayesinde mezarlık içerisindeki yollar daha konforlu ve güvenli hale getirildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü de bayram öncesi camilerde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. İlçe genelindeki camilerde yapılan temizlik sayesinde vatandaşların daha hijyenik bir ortamda ibadet etmeleri sağlandı.