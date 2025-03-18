18 Mart Çanakkale Zaferinin 110. yıldönümünde vatan uğruna can veren aziz şehitler, Gebze Belediyesi ve Gebze Kaymakamlığı tarafından düzenlenen programlarla anıldı.

KOCAELİ (İGFA) - 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110. yıldönümü, Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen bir dizi etkinlik ile anıldı. Çanakkale Zaferi’nin 110. yıldönümü programlarına ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit’in yanı sıra ilçe protokolü katıldı.

İlk olarak Gebze Şehitliğini ziyaret eden ilçe protokolü şehit mezarlarına karanfil bırakarak dualar etti. Şehitlikteki tören Kaymakam Özyiğit ve Başkan Büyükgöz’ün Atatürk anıtına çelenk sunması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Yapılan dua ve Kur’an tilavetinin okunmasının ardından şehit mezarlarına karanfil bırakan ilçe protokolü daha sonra GKM’ye geçti.

Gebze Kültür Merkezi’nde gerçekleşen anma programına katılarak öğrenciler tarafından hazırlanan ve Çanakkale Zaferi’nin işlendiği etkinlikleri izleyen ilçe protokolü ve vatandaşlar daha sonra, Çoban Mustafa Paşa Camii’nde Çanakkale Şehitleri için düzenlenen Mevlid programına katıldı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ziyaret esnasında yaptığı açıklamada, “Rabbim; vatan, millet, bayrak ve ezan uğruna feda-i can eyleyen aziz şehitlerimizden razı olsun. Mekanları cennet, makamları âli olsun” ifadelerini kullandı.