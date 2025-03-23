Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Kocaeli Afet Gönüllüleri İftar Programı'na katıldı. Büyükakın, “6 Şubat depremleri bize bir kez daha gösterdi ki, afet yönetimi gönüllü kuruluşların fedakarlığıyla mümkün” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Kocaeli’ndeki afet gönüllüleriyle iftar programında bir araya geldi. Antikkapı'da düzenlenen iftar programına Başkan Büyükakın’ın yanı sıra; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, GEBKİM Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Zümran Aracı, Kocaeli Afet Platformu Başkanı Melih Altınterlik, Kocaeli Kızılay Şube Başkanı İbrahim Pay, ANKA Arama Kurtarma ve Yardımlaşma Derneği Kocaeli İl Başkanı Emrah Uysal ve Kocaeli’nde faaliyet gösteren arama kurtarma dernekleri, STK temsilcileri ile yöneticileri katıldı.

BÜYÜKAKIN’A TABLO HEDİYE EDİLDİ

Başkan Tahir Büyükakın, iftar programında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"6 Şubat depreminde yakinen fark ettik ki gönüllü kuruluşlar olmadan dünyanın hiçbir afet organizasyonu kendi başına başarılı olamaz. Çok geniş bir yardımlaşma ağı, arama-kurtarma ekibi ve afetin öncesi, anı ve sonrasına dair çok iyi bir yayılım sergilemeniz lazım. Biz de bütün stratejimizi bunun üzerine oturttuk. Sizler olmadan bizim bir başarı gerçekleştirmemiz mümkün değil. Sizler çalışmaların içinde olduğunuz sürece ancak başarıya ulaşırız. Sizlere teşekkür ediyorum. Ramazanınızı tebrik ediyor, önümüzdeki Kadir Gecesi'ni kutluyorum." Konuşmasının ardından Kocaeli Afet Platformu Başkanı Melih Altınterlik tarafından Başkan Büyükakın’ın da yer aldığı depremin unutulmaz anını yansıtan bir tablo kendisine hediye edildi.

“İYİ Kİ VARSINIZ, HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ise gönüllülere hitap ederek, afetlerdeki katkılarının çok değerli olduğunu belirtti. Vali Aktaş, "İyi ki varsınız. 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri başta olmak üzere tüm afetlerdeki özverili yardımlarınız için teşekkür ederim. Kamuda, özel sektörde, hobilerinden ve ailelerinden ödün vererek bu anlamlı hizmeti sunan sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. İnşallah bir daha afet görmeyiz ama hayatın gerçeği bu. O yüzden kıymetlisiniz. Her zaman yanınızdayız” şeklinde konuştu.

İftar programı, Başkan Büyükakın ve Vali İlhami Aktaş’ın gönüllülerle sohbet edip fotoğraf çektirmesini ardından sona erdi. Katılımcılar, afet anında gösterdikleri özverili çalışmalarla Kocaeli’deki birlik ve beraberliğe olan katkılarından dolayı bir kez daha takdir topladı.