Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Ramazan ayı nedeniyle ev iftarlarına konuk olmaya devam ediyor. Büyükakın, önceki gün İzmit’te spina bifida tedavisi gören lise 2.sınıf öğrencisi Havva Naz Kolaylı’nın evine konuk oldu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Ramazan ayının ruhuna uygun iftar programlarına devam ediyor. Büyükakın, önceki gün yine bir ev iftarındaydı. İzmit’te ikamet eden Kolaylı Ailesi’nin spina bifida tedavisi gören, lise 2.sınıf öğrencisi Havva Naz, Başkan Büyükakın’ı evinde iftara davet etmişti. Bu daveti geri çevirmeyen Büyükakın, misafir olduğu Kolaylı Ailesi’nin evinde iftar yaptı.

“KİMSE KENDİNİ YALNIZ HİSSETMEYECEK”

Başkan Büyükakın, Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma ayı olduğuna vurgu yaparak, “Biz büyük bir aileyiz, Kocaeli’de kimse kendini yalnız hissetmeyecek. Dayanışmamızla, birlikteliğimizle her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. Başkan Büyükakın’a ziyaret sırasında AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar da eşlik etti.