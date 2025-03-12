Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin SEKA Kâğıt Müzesi’nde “Kadın Akademisyenler Sergisi” gerçekleştirdiği sergi 17 Mart’a kadar açık kalacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olan SEKA Kâğıt Müzesi, kadın akademisyenlere yönelik anlamlı bir sanat etkinliğine ev sahipliği yapıyor.

Bu kapsamda SEKA Kâğıt Müzesi’nde sergilenen "II. Kadın Akademisyenler Sergisi”, akademik dünyada yer alan kadın sanatçılarının eserlerini bir araya getirerek, sanatın disiplinler arası gücü vurgulandı.

Küratörlüğünü E. Begüm Savcın ve Şeniz Kabadayı Yuvarlak’ın üstlendiği sergide, farklı akademik disiplinlerden gelen kadın sanatçılar özgün eserleriyle sanatseverlerle buluştu. Sanat ve tasarımın ortak bir anlatımla birleştiği bu etkinlik, akademik ve sanatsal üretimin iç içe geçtiği özgün bir platform oluşturmayı amaçladı.

17 MART’A KADAR KADIN ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLAYACAK

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde SEKA Kâğıt Müzesi Sergi Salonu’nda yapılan serginin açılışında kadın emeği ve yaratıcılığını kutlayan etkinlik, 17 Mart’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Açılış töreni sırasında eser sahipleriyle bir araya gelen sanatseverler, sanatçılarla birebir iletişim kurarak eserleri yakından inceleme fırsatı buldu.

Sergiye Kocaeli Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Marmara Üniversitesi gibi farklı üniversitelerden akademisyen kadın sanatçılar katıldı.

Katılımcı sanatçılar arasında; resim, heykel, fotoğraf, grafik tasarım, iç mimarlık, seramik, el sanatları ve daha birçok alanda eserler üreten isimler yer aldı.